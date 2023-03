La Rai sta per varare una riedizione di “Donne al bivio”, alla conduzione Monica Setta (Di venerdì 10 marzo 2023) Monica Setta – foto di Federico GubertiROMA – La Rai sta per varare una riedizione dello storico programma “Donne al bivio”. alla conduzione ci sarà la giornalista Monica Setta. Secondo le indiscrezioni, la Direzione Approfondimenti della Rai starebbe lavorando a una nuova versione dello storico programma dal titolo “Storie di Donne al bivio”. Il concept è legato al racconto di Donne normali che raccontano il bivio delicato a cui si sono trovate (carriera o famiglia) e come sono riuscite a conciliare affetti e lavoro. Il sottotitolo del programma che recupera uno storico “Donne al bivio” conservato nelle Teche Rai è ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 10 marzo 2023)– foto di Federico GubertiROMA – La Rai sta perunadello storico programma “al”.ci sarà la giornalista. Secondo le indiscrezioni, la Direzione Approfondimenti della Rai starebbe lavorando a una nuova versione dello storico programma dal titolo “Storie dial”. Il concept è legato al racconto dinormali che raccontano ildelicato a cui si sono trovate (carriera o famiglia) e come sono riuscite a conciliare affetti e lavoro. Il sottotitolo del programma che recupera uno storico “al” conservato nelle Teche Rai è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _arianna : I danni che sta facendo la Rai servizio pubblico con questa disinfo ormai sistematica li pagheremo per anni. Una co… - Lopinionista : La Rai sta per varare una riedizione di “Donne al bivio”, alla conduzione Monica Setta - confusa11 : Ah Loretta! Con sta dirigente Rai ora Basta eh? #BenedettaPrimavera - TinazziL : Enorme spiegamento di forze per salvare sta minchia , con fare trionfale rai 1 scafista decanta la merda di paese .… - MassimoMarongi2 : RT @_arianna: I danni che sta facendo la Rai servizio pubblico con questa disinfo ormai sistematica li pagheremo per anni. Una cosa indegna. -