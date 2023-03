La provocazione di Mourinho dopo la conferma della squalifica: fa il gesto delle manette come 13 anni fa (Di venerdì 10 marzo 2023) Era il 20 febbraio 2010. La sua Inter, poi vincitrice del triplete in quella stagione, viene fermata in casa dalla Sampdoria sullo 0-0. Ma non è il risultato a far infuriare Mourinho e a infiammare San Siro. Prima Samuel, poi Cordoba, vengono espulsi nel primo tempo: quando l’arbitro mostra il cartellino rosso al difensore colombiano, il tecnico portoghese si gira verso gli spalti e incrocia le braccia all’altezza dei polsi. Il gesto delle manette diventa uno dei più famosi «momenti mourinhiani» della storia dell’allenatore. A distanza di 13 anni da quel giorno, Mourinho torna a rifare quel gesto, questa volta sui social, mascherandolo però in un post in cui ringrazia alcuni sponsor. La posa delle mani però non ha ingannato i tifosi ... Leggi su open.online (Di venerdì 10 marzo 2023) Era il 20 febbraio 2010. La sua Inter, poi vincitrice del triplete in quella stagione, viene fermata in casa dalla Sampdoria sullo 0-0. Ma non è il risultato a far infuriaree a infiammare San Siro. Prima Samuel, poi Cordoba, vengono espulsi nel primo tempo: quando l’arbitro mostra il cartellino rosso al difensore colombiano, il tecnico portoghese si gira verso gli spalti e incrocia le braccia all’altezza dei polsi. Ildiventa uno dei più famosi «momenti mourinhiani»storia dell’allenatore. A distanza di 13da quel giorno,torna a rifare quel, questa volta sui social, mascherandolo però in un post in cui ringrazia alcuni sponsor. La posamani però non ha ingannato i tifosi ...

