La Procura denuncia il Barça e Negreira per corruzione (Di venerdì 10 marzo 2023) La Procura spagnola ha sporto denuncia nella giornata di oggi – venerdì 10 marzo 2023 – contro il Barcellona per presunta corruzione nei pagamenti all'ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA) José María Enríquez Negreira. Lo riporta Cope, spiegando che la denuncia è diretta anche contro lo stesso Negreira, contro gli ex presidenti blaugrana L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

