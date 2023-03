La Procura accusa il Barcellona di corruzione in ambito sportivo: pagò Negreira per avere favori arbitrali (Di venerdì 10 marzo 2023) La Procura di Barcellona ha presentato una denuncia contro il Barcellona e i suoi due ex presidenti, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu per il caso Negreira. L’accusa è di corruzione in ambito sportivo e, per i due ex presidenti, anche di scorretta amministrazione e falso. Lo scrive El Pais. Nella denuncia è scritto che i pagamenti milionari all’ex capo degli arbitri sono stati fatti affinché “favorisse il Barcellona nel processo decisionale degli arbitri nelle partite giocate dal club e quindi nei risultati delle competizioni”. “La Procura attribuisce al club del Barça, in quanto persona giuridica, un reato di corruzione negli affari in ambito ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 10 marzo 2023) Ladiha presentato una denuncia contro ile i suoi due ex presidenti, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu per il caso. L’è diine, per i due ex presidenti, anche di scorretta amministrazione e falso. Lo scrive El Pais. Nella denuncia è scritto che i pagamenti milionari all’ex capo degli arbitri sono stati fatti affinché “sse ilnel processo decisionale degli arbitri nelle partite giocate dal club e quindi nei risultati delle competizioni”. “Laattribuisce al club del Barça, in quanto persona giuridica, un reato dinegli affari in...

