La prima finale europea della Juventus: il risultato diede il via alla maledizione (Di venerdì 10 marzo 2023) La Juventus non ha un bel rapporto con le finali internazionali e già la prima volta non andò benissimo, nonostante molti l’abbiano rimossa. Da un anno a questa parte le coppe internazionali sono tornate a essere tre, con la Conference League che è stata più volte denigrata e accusata di essere inutile, ma che in realtà rappresenta un torneo fresco e affascinante. La Juventus non vi ha mai partecipato, ma un tempo c’era una competizione che in qualche modo era simile a questa Conference e che anche allora non aveva un grande fascino ed è per questo che pochi sanno dell’inizio della maledizione dei bianconeri in Europa. LaPresseDobbiamo tornare con la memoria alla stagione 1964-65 e la competizione in questione era la Coppa delle Fiere, quella che viene erroneamente catalogata come ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 marzo 2023) Lanon ha un bel rapporto con le finali internazionali e già lavolta non andò benissimo, nonostante molti l’abbiano rimossa. Da un anno a questa parte le coppe internazionali sono tornate a essere tre, con la Conference League che è stata più volte denigrata e accusata di essere inutile, ma che in realtà rappresenta un torneo fresco e affascinante. Lanon vi ha mai partecipato, ma un tempo c’era una competizione che in qualche modo era simile a questa Conference e che anche allora non aveva un grande fascino ed è per questo che pochi sanno dell’iniziodei bianconeri in Europa. LaPresseDobbiamo tornare con la memoriastagione 1964-65 e la competizione in questione era la Coppa delle Fiere, quella che viene erroneamente catalogata come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : IL FARAONE E KUMBULLA LANCIANO LA ROMA: REAL SOCIEDAD KO Prima El Shaarawy al 13' con una zampata su assist di Abr… - TV8it : Una squadra da cui pretendiamo tanto e siamo sicuri non ci deluderà ?? La finale di #NameThatTune vi aspetta mercol… - TV8it : Calma, concentrazione e un pizzico d’ironia: la squadra degli uomini è pronta a conquistare la finale ?? L’ultima p… - BorelliLucia : @BITCHYFit @JStylber Donnamaria come molti dovrebbero solo baciare a terra che sono durati fin troppo in quella cas… - hashira98625330 : @Martacampus3 @remocesenatico In realtà è la parte finale del video. Appena prima le ha detto mi hai rotto il caxxo… -