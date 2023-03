La nuova Giunta regionale: Franco alla Casa e Terzi alle Infrastrutture, Magoni sottosegretario allo sport (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano. Pronta la Giunta regionale per il Fontana bis. Stamattina (venerdì 10 marzo) la presentazione ufficiale, a Milano, in tarda mattina, nella sede del Pirellone. E Bergamo continua a essere rappresentata, nella stanza dei bottoni, in maniera più che significativa con ben due assessorati, quelli di Paolo Franco, alla Casa e Housing Social, e di Claudia Terzi, alle Infrastrutture e Opere Pubbliche, non più ai Trasporti ma con l’agGiunta della delega alla banda ultralarga, con in agGiunta il sottosegretariato di Lara Magoni, allo sport e ai Giovani. Gli incarichi affidati ai due eletti di Fratelli d’Italia ha fatto scattare ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 10 marzo 2023) Milano. Pronta laper il Fontana bis. Stamattina (venerdì 10 marzo) la presentazione ufficiale, a Milano, in tarda mattina, nella sede del Pirellone. E Bergamo continua a essere rappresentata, nella stanza dei bottoni, in maniera più che significativa con ben due assessorati, quelli di Paoloe Housing Social, e di Claudiae Opere Pubbliche, non più ai Trai ma con l’agdella delegabanda ultralarga, con in agil sottosegretariato di Larae ai Giovani. Gli incarichi affidati ai due eletti di Fratelli d’Italia ha fatto scattare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WARNERMUSICIT : La maratona #Laura30 è giunta al termine ?? New York, Madrid, Milano in un solo giorno, il 27 Febbraio, per celebra… - ginugiola : RT @varesenews: Ecco la nuova giunta di Regione Lombardia. Francesca Caruso assessore alla Cultura - SignorAldo : RT @ginugiola: Presentazione nuova Giunta @RegLombardia con @FontanaPres presidente Sala #Biagi Palazzo #Lombardia #10marzo2023 h 11:30 #D… - varesenews : Ecco la nuova giunta di Regione Lombardia. Francesca Caruso assessore alla Cultura - Dimsuonosoft : 'Credo che la coalizione da questo confronto sia uscita molto rafforzata': lo ha detto il presidente della Regione… -