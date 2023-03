La Niña sta per finire (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Dopo tre anni complicati, il fenomeno meteorologico “La Niña”, che peggiora sia gli uragani che la siccità, sta giungendo al termine. Lo ha dichiarato la National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense. Questa è di solito una buona notizia per gli Stati Uniti ma anche per altre parti del mondo, compresa l'Africa nord-orientale colpita da una durissima siccità. Il globo si trova adesso in una condizione considerata "neutra" e probabilmente sarà tendente al fenomeno El Niño tra la fine dell'estate e l'autunno. Leggi su iltempo (Di venerdì 10 marzo 2023) (Adnkronos) - Dopo tre anni complicati, il fenomeno meteorologico “La”, che peggiora sia gli uragani che la siccità, sta giungendo al termine. Lo ha dichiarato la National Oceanic and Atmospheric Administration statunitense. Questa è di solito una buona notizia per gli Stati Uniti ma anche per altre parti del mondo, compresa l'Africa nord-orientale colpita da una durissima siccità. Il globo si trova adesso in una condizione considerata "neutra" e probabilmente sarà tendente al fenomeno El Niño tra la fine dell'estate e l'autunno.

