La miniera di litio in India e quel sogno di indipendenza dalla Cina

A inizio febbraio, la Geological Survey of India, l'agenzia geologica Indiana, ha confermato la presenza nel territorio di Jammu e Kashmir, precisamente nell'area di Salal-Haimana del distretto di Reasi, di un deposito di litio con risorse stimate in 5,9 milioni di tonnellate. Nonostante l'esplorazione sia stata di natura solo preliminare, l'annuncio della scoperta ha entusiasmato i produttori locali di batterie al litio, veicoli elettrici e apparecchiature per sistemi solari attualmente dipendenti dalle importazioni di litio dall'estero (e in particolare dalla Cina). In base ai dati del ministero del Commercio e dell'Industria, tra aprile e dicembre 2022, l'India ha acquistato litio e ioni di litio per ...

