La Lega rilancia su Affari dopo il Cdm di Cutro "Migranti, ora vanno ripristinati i decreti Salvini" (Di venerdì 10 marzo 2023) "I numeri sono un allarme preoccupante perché gli sbarchi arrivano soprattutto dalla Tunisia, paese che vive un'emergenza finanziaria economica e sociale gravissima ed epocale". Il sottosegretario leghista all'Interno Nicola Molteni commenta così ad Affaritaliani.it i 2.400 sbarchi di...

