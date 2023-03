La Lazio a Bologna per vincere in omaggio a Calleri (Di venerdì 10 marzo 2023) A sostenere la Lazio, nella sfida con il Bologna di sabato sera, ci sarà il ricordo di un tifoso speciale: Gianmarco Calleri, presidente biancoceleste dal 1986 al 1992, scomparso l'8 marzo scorso a 81 ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 marzo 2023) A sostenere la, nella sfida con ildi sabato sera, ci sarà il ricordo di un tifoso speciale: Gianmarco, presidente biancoceleste dal 1986 al 1992, scomparso l'8 marzo scorso a 81 ...

