La Juventus vince col Friburgo, ma ansia per 3 giocatori. Inter -10 (Di venerdì 10 marzo 2023) La Juventus ha vinto contro il Friburgo 1-0, ma c'è ansia per tre giocatori. Tra 10 giorni ci sarà la partita contro l'Inter, il Derby d'Italia in programma il 19 marzo ansia ? Juventus vittoriosa contro il Friburgo, ma occhio alle condizioni di tre giocatori: Alex Sandro, Federico Chiesa e Angel Di Maria. Il brasiliano è uscito nel primo tempo, al suo posto dentro Bonucci. Condizioni da monitorare. Quanto a Chiesa, l'esterno bianconero – subentrato – ha richiamato i medici della Juventus dopo pochi minuti dall'ingresso in campo per poi rientrare e finire la gara dolorante. Situazione, infine, a rischio anche per Di Maria, uscito acciaccato. Tra 10 giorni ci sarà il Derby d'Italia contro ...

