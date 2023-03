La Juventus vale quasi il doppio di Inter e Milan: lo dice…lo shampoo (Di venerdì 10 marzo 2023) La rivalità tra Juventus, Inter e Milan è più che secolare e dunque anche un semplice shampoo può essere motivo di contese e di diatribe. Il mondo del calcio sa bene che non si può più pensare solamente al campo, ma si debba guardare questo sport come una società e un’azienda a tutti gli effetti, con il merchandising che si fa sempre più importante, tanto da lanciare anche prodotti come la birra. Ormai le grandi squadre come Juventus, Inter e Milan hanno modo di poter lanciare sul mercato qualsiasi prodotto, anche quelli che non c’entrano nulla con il mondo del calcio, se non in modo solo parziale. Per questo motivo uno shampoo può scatenare ilarità e sfottò anche sui social network, con i vari tifosi che sono sempre pronti a cogliere la palla al balzo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 10 marzo 2023) La rivalità traè più che secolare e dunque anche un semplicepuò essere motivo di contese e di diatribe. Il mondo del calcio sa bene che non si può più pensare solamente al campo, ma si debba guardare questo sport come una società e un’azienda a tutti gli effetti, con il merchandising che si fa sempre più importante, tanto da lanciare anche prodotti come la birra. Ormai le grandi squadre comehanno modo di poter lanciare sul mercato qualsiasi prodotto, anche quelli che non c’entrano nulla con il mondo del calcio, se non in modo solo parziale. Per questo motivo unopuò scatenare ilarità e sfottò anche sui social network, con i vari tifosi che sono sempre pronti a cogliere la palla al balzo ...

