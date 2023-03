La Juventus supera il Friburgo 1-0 con un gol di Di Maria (Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Con un gol di Angel Di Maria la Juventus si aggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri hanno superato il Friburgo per 1-0 mantenendo la loro imbattibilità nelle gare interne di Europa League/Coppa Uefa e tra sette giorni, nella gara di ritorno in programma all'Europa-Park Stadion, potranno godere di un vantaggio iniziale importante nella caccia al passaggio del turno. Primo tempo abbastanza dinamico con la Juventus che solo a tratti si è resa pericolosa dalle parti del portiere Flekken, complice un Friburgo che per lunghi tratti si è ben piazzato nella propria meta' campo tenendo in alcuni momenti anche tutti i suoi uomini dietro la linea della palla. Quasi inoperoso Szczesny, mentre sull'altro fronte la Juve ... Leggi su agi (Di venerdì 10 marzo 2023) AGI - Con un gol di Angel Dilasi aggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri hannoto ilper 1-0 mantenendo la loro imbattibilità nelle gare interne di Europa League/Coppa Uefa e tra sette giorni, nella gara di ritorno in programma all'Europa-Park Stadion, potranno godere di un vantaggio iniziale importante nella caccia al passaggio del turno. Primo tempo abbastanza dinamico con lache solo a tratti si è resa pericolosa dalle parti del portiere Flekken, complice unche per lunghi tratti si è ben piazzato nella propria meta' campo tenendo in alcuni momenti anche tutti i suoi uomini dietro la linea della palla. Quasi inoperoso Szczesny, mentre sull'altro fronte la Juve ...

