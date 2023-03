La Juventus ha scaricato Pogba: caso esploso, separazione lampo (Di venerdì 10 marzo 2023) ... che gli ha fatto saltare la partita di Europa League contro il Friburgo è solamente l'ultima goccia, quella che ha fatto traboccare il vaso secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport in ... Leggi su juvelive (Di venerdì 10 marzo 2023) ... che gli ha fatto saltare la partita di Europa League contro il Friburgo è solamente l'ultima goccia, quella che ha fatto traboccare il vaso secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport in ...

La Juventus ha scaricato Pogba: caso esploso, separazione lampo

Calciomercato Juventus, i bianconeri hanno scaricato Pogba dopo il ritardo in ritiro. A rischio anche il futuro del centrocampista francese La Juventus ha scaricato Pogba. E adesso anche il futuro del francese sembra essere incerto e anche molto. Il ritardo in ritiro, che gli ha fatto saltare la partita di Europa League contro il Friburgo è solamente l'ultima goccia, quella che ha fatto traboccare il vaso secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport.