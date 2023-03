La Guardia costiera soccorre 1 300 persone nel Mediterraneo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Laha appena avviato un intervento in soccorso di due imbarcazioni che stanno cercando di raggiungere l’Italia, con a bordo nel complesso oltre 1.300. Tre motovedette stanno attualmente operando a circa 70 miglia a sud di Crotone per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo. Al tempo stesso, Nave Dattilo e altre tre motovedette stanno prestando soccorso a 800 migranti, giunti in Italia su due barconi, attualmente a 100 miglia da Roccella Ionica. La presenza di un numero così elevato dista rendendo difficile l’operazione di salvataggio, che potrebbe richiedere diverse ore, oltre all’impiego di un aereo Atr 42, di Nave Corsi e di Nave Visalli della. Sono invece stati soccorsi dalla nave Diciotti mentre facevano ...

Maxi operazione in mare in soccorso di 1.300 migranti Circa 1.300 migranti sono in attesa di soccorso al largo delle coste della Calabria . In queste ore, afferma lain una nota, le motovedette SAR CP 320, CP 322 e CP 329 intervengono a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500 persone. Altre unità della ...in azione per salvare 1000 migranti, anche la Marina in campo con la Diciotti. Il Viminale segnala 300 sbarcati in 3 giorni e 17mila arrivi nel 2023. Fact cecking sulle norme del ...... nelle ultime 72 ore sono sbarcate 3mila persone, a cui si aggiungeranno quelle salvate oggi nel Mar Jonio dagli uomini della. Dall'inizio di quest'anno, il totale delle persone ...

