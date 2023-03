La fondamentale importanza degli incentivi nell’agricoltura digitale (Di venerdì 10 marzo 2023) Tra l’analogico e il digitalizzare c’è di mezzo il mare (di finanziamenti). Quella digitalizzazione dell’agricoltura che permetta alle aziende il raggiungimento di un sistema di agricoltura digitale sostenibile è costosa. Si tratta di costi di cui, comprensibilmente, Stati e istituzioni devono farsi carico andando a finanziare il passaggio. Quali sono i finanziamenti agricoltura digitale previsti dal PNRR e i bandi a livello locale, per esempio, che stanno permettendo e permetteranno alle aziende agricole di digitalizzarsi? LEGGI ANCHE >>> Cos’è e come si definisce l’agricoltura digitale Agricoltura digitale e agricoltura sostenibile sono sinonimi Partiamo dalla piena comprensione del perché il lavoro agricolo deve digitalizzarsi. Dandone la definizione, abbiamo chiarito come i processi che coinvolgono ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 10 marzo 2023) Tra l’analogico e il digitalizzare c’è di mezzo il mare (di finanziamenti). Quella digitalizzazione dell’agricoltura che permetta alle aziende il raggiungimento di un sistema di agricolturasostenibile è costosa. Si tratta di costi di cui, comprensibilmente, Stati e istituzioni devono farsi carico andando a finanziare il passaggio. Quali sono i finanziamenti agricolturaprevisti dal PNRR e i bandi a livello locale, per esempio, che stanno permettendo e permetteranno alle aziende agricole di digitalizzarsi? LEGGI ANCHE >>> Cos’è e come si definisce l’agricolturaAgricolturae agricoltura sostenibile sono sinonimi Partiamo dalla piena comprensione del perché il lavoro agricolo deve digitalizzarsi. Dandone la definizione, abbiamo chiarito come i processi che coinvolgono ...

