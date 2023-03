La duchessa di Sussex sa come esprimere la chic attitude

Leggi su iodonna

(Di venerdì 10 marzo 2023) Meghan Markle con i look ci sa fare. Sa curare la propria immagine, ma soprattutto ha uno stile che è sempre uno spunto per cercare nuove idee. Certo, lei ha “gioco” facile: ha a disposizione capi del prêt-à-porter e dell’haute couture. Fa una telefonata e le creazioni le arrivano a casa. Prima di entrare nella royal family era una lifestyle blogger. Postava immagini con i capi che le arrivavano, spesso gratuitamente. Di recente è emersa la sua reazione piccata quando il suo designer preferito, Erdem Moral?o?lu, l’ha messa in second’ordine rispetto alla cognata, la principessa del Galles, nei due anni di vita londinese alla corte inglese. Leggi anche › Kate Middleton in moschea e Meghan Markle tra gli homeless, due cognate in competizione ...