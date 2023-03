“La delusione del mancato trasferimento alla Roma: il racconto” (Di venerdì 10 marzo 2023) REGGIO EMILIA – Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha svelato un segreto che ha fatto tremare i tifosi Romanisti: “L’estate scorsa non ci ero rimasto benissimo per non essere andato alla Roma”. Se solo avesse preso la decisione giusta, ora si sarebbe trovato a calcare i campi con la maglia giallorossa. Ma è innegabile che il Sassuolo abbia fatto un gran lavoro con lui, indirizzandolo verso la giusta strada. “L’ambiente è stato fondamentale – confessa – non sono stato professionale al 100% ma ringrazio società e mister”. La partita di domenica contro la Roma rappresenta un’occasione ghiotta per il Sassuolo di migliorare la sua classifica. Frattesi ha già dimostrato più volte di poter fare la differenza, ma adesso è il momento di fare di più: “L’importante è che i miei gol servano per fare punti, ci siamo ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) REGGIO EMILIA – Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, ha svelato un segreto che ha fatto tremare i tifosinisti: “L’estate scorsa non ci ero rimasto benissimo per non essere andato”. Se solo avesse preso la decisione giusta, ora si sarebbe trovato a calcare i campi con la maglia giallorossa. Ma è innegabile che il Sassuolo abbia fatto un gran lavoro con lui, indirizzandolo verso la giusta strada. “L’ambiente è stato fondamentale – confessa – non sono stato professionale al 100% ma ringrazio società e mister”. La partita di domenica contro larappresenta un’occasione ghiotta per il Sassuolo di migliorare la sua classifica. Frattesi ha già dimostrato più volte di poter fare la differenza, ma adesso è il momento di fare di più: “L’importante è che i miei gol servano per fare punti, ci siamo ...

