La Corte Ue dichiara in parte illegali le norme Uefa sui giocatori del vivaio

La Corte dell'Unione europea ha dichiarato che le norme sui giocatori del vivaio siano in parte incompatibile con le norme Uefa. Lo riporta Calcio & Finanza che cita la posizione dell'avvocato generale Maciej Szpunar. Secondo l'avvocato le norme che considerano "giocatori del vivaio" sia quelli formati da un club che quelli formati da altri club della stessa lega nazionale non sarebbero del tutto compatibili con le norme sulla libera circolazione dell'Unione Europea. Nella nota della Corte Ue si legge: "I giocatori del vivaio sono definiti come giocatori che, indipendentemente dalla cittadinanza, tra i 15 e i 21 ..."

