La consacrazione di Ilicic | il poker di Valencia-Atalanta dedicato a Bergamo straziata dal dolore

(Di venerdì 10 marzo 2023) Ladi Josipcontro ilportando l’ai Quarti di Champions, e aun sorriso durante la pandemia Tre anni fa avveniva una delle imprese più grandi nella storia dell’Bergamasca Calcio: ladi una squadra (e di un fenomeno) che aha lottato e vinto per la sua città: che in quelle ore stava piangendo i suoi cari, cercando di rinascere da un momento drammatico. 10 marzo 2020,sta passando il periodo più buio della sua storia: la Pandemia ha messo in ginocchio tutto il mondo, ma specialmente gli ospedali del territorio orobico insieme al personale medico. La città è colpita duramente, ma ciò non fa altro che unire sempre di più bergamaschi: dal ...