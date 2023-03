La carta dei giudici per “far fuori” Trump? Questa attrice hard (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – Donald Trump viaggia spedito verso le presidenziali del 2024. I sondaggi parlano chiaro, nel Partito Repubblicano non sembra avere rivali e in attesa che Joe Biden sciolga la riserva, annunciando ufficialmente la propria candidatura, il tycoon è consapevole di poter essere nuovamente eletto presidente degli Stati Uniti. In tal senso tutto potrebbe filare liscio, se non fosse che Trump rischia di essere tagliato fuori dalla corsa elettorale, con un incredibile colpo di spugna dei giudici americani. Stando a quanto riferito da “fonti informate” al New York Times, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha avvertito recentemente gli avvocati di Trump che l’ex presidente rischia di essere incriminato per il suolo ruolo nei pagamenti top secret a un’attrice ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 10 marzo 2023) Roma, 10 mar – Donaldviaggia spedito verso le presidenziali del 2024. I sondaggi parlano chiaro, nel Partito Repubblicano non sembra avere rivali e in attesa che Joe Biden sciolga la riserva, annunciando ufficialmente la propria candidatura, il tycoon è consapevole di poter essere nuovamente eletto presidente degli Stati Uniti. In tal senso tutto potrebbe filare liscio, se non fosse cherischia di essere tagliatodalla corsa elettorale, con un incredibile colpo di spugna deiamericani. Stando a quanto riferito da “fonti informate” al New York Times, l’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha avvertito recentemente gli avvocati diche l’ex presidente rischia di essere incriminato per il suolo ruolo nei pagamenti top secret a un’...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Vaciago su #Tuttosport: il #Tar che impone la presentazione della carta tenuta fino ad oggi segreta non è notizia i… - BelpietroTweet : Che ha detto di strano Piantedosi da meritare titoli in prima pagina della maggior parte dei giornali? Una cosa ovv… - marattin : Passiamo alla “difesa della Costituzione”. Se si intende difesa dei valori fondanti della nostra Carta (in primis l… - Mikefalco : @carbpie @finoallafine71 @CalcioFinanza Oltre alla decorrenza dei termini esaurita la carta dice anche una cosa sec… - FcInterNewsit : Caso Juve - 'Carta Covisoc': autogol dei legali? La FIGC può rivolgersi al Consiglio di Stato -