(Di venerdì 10 marzo 2023) Primato per Khvichache vinceil Player of the MonthA, dopo agosto anche febbraio Il premio EA SPORTS Player Of The Month di febbraio è stato assegnato al calciatore del Napoli Khvicha. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Napoli-Atalanta, in programma sabato 11 marzo 2023 alle ore 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli. Khvichaè risultato il più votato dai tifosi, superando campioni del calibro di Federico Baschirotto (Lecce), Angel Di Maria (Juventus), Aleksej Miranchuk (Torino) e Victor Osimhen (Napoli).trionfa al cospetto di Di Maria e Osimhen La cinquina era stata selezionata tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform. Realizzate a partire dai dati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Kvaratskhelia da record: eletto ancora Miglior Giocatore del Mese della Serie A #CalcioNapoli #Kvaratskhelia… - O_pipistrell : @DAZN_IT #Higuain con affianco #Kvaratskhelia In quell'anno del record dei 36 gol avrebbe fatto no 36 ma 56... -

... 13 su 42,sia in percentuale che in termini assoluti e ben sei in piu rispetto ai sette del ... subito dietro troviamo Khvicha(quattro).Queste le parole del giornalista sulla squadra di Spalletti: "L'obiettivo è vincere lo Scudetto, ie i punti sono una decorazione. La storia si fa vincendo, l'obiettivo uno solo. Il Napoli ha ...... appunto, deio dei Lozano di turno). Tutto ciò che ieri non è riuscito. La terza ... La trappola in questione si chiama "voler stravincere il campionato, voler battere i, voler ...

Kvaratskhelia ancora in gol, numeri da record per il georgiano: la statistica Calcio in Pillole

Newcastle United and Manchester City are showing the most interest in the transfer of Napoli winger Khvicha Kvaratskhelia.ForzAzzurri.net - Prova negativa di Kvaratskhelia contro la Lazio Il Napoli ha subito la sua seconda sconfitta in campionato nel match della scorsa giornata contro la ...