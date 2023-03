Kia Niro convince il gentil sesso e si aggiudica il premio Women’s World Car of The Year 2023

(Di venerdì 10 marzo 2023) È la nuova generazione di Kiaadrsi ilCar Of Thecome “’s Best Car”, sia nella categoria Urban Car che nella classifica generale delle sei categorie. Il crossover utility vehicle (CUV) del marchio sudcoreano è riuscito are la giuria composta da 63 giornaliste di settore provenienti da 43 Paesi che, come ogni 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, ha conferito il’s Best Car, ammettendo però – attraverso le dichiarazioni di Marta Garcia, Executive President di WWCOTY – la difficoltà a scegliere un solo veicolo “per l’eccellente livello di tutti quelli candidati”. E quest’anno, della rosa delle sei vetture ...

Kia Niro vincitrice assoluta del Women's World Car of the Year 2023 Info Motori

