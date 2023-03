“KEEP RACISM OUT” CONTRO IL RAZZISMO INSIEME OVUNQUE

(Di venerdì 10 marzo 2023) Lega Serie A e UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) scendono ancora una volta in campo con la campagna di sensibilizzazione “Out” per combattere ile ogni forma di discriminazione, non solo nel mondo del calcio e dello sport, ma “”. “Out. Together. Everywhere” è, infatti, il messaggio dell’edizione 2023 della campagna, che punta ad allargare i propri confini e a prendere una posizione forteilanche al di fuori del mondo calcistico. L’iniziativa sarà promossa su tutti i campi della Serie A TIM, sui canali social di Lega Serie A e dei venti Club in occasione della 26ª e 27ª Giornata di Campionato, in ...

Riaccesi i motori della 'Junior Tim Cup Keep Racism Out', il torneo giovanile di calcio a 7 riservato a giovani under 14, giunto alla sua decima edizione, promosso da Lega Serie A, Tim e Centro Sportivo Italiano . I valori del calcio ...

