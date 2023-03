Kate Middleton, look da 6.432 euro con velo e imbarazzo totale al centro islamico (Di venerdì 10 marzo 2023) Kate Middleton e William hanno visitato l’Hayes Muslim Centre di Londra. In segno di rispetto si sono tolti le scarpe e la Principessa ha indossato un lungo velo bianco ricamato del pachistano Élan. Il suo look vale almeno 6.432 euro e comprende un abito di Alexander McQueen, ma tanta accortezza ed eleganza non l’hanno risparmiata da un grande imbarazzo al momento della stretta di mano coi leader musulmani. Kate Middleton, i nuovi incarichi da Principessa del Galles Kate Middleton e William si sono dunque recati all’Hayes Muslim Centre di Londra per esprimere il loro sostegno e complimentarsi per la straordinaria raccolta fondi da devolvere ai terremotati di Turchia e Siria. Ultimamente la Principessa del Galles ha ... Leggi su dilei (Di venerdì 10 marzo 2023)e William hanno visitato l’Hayes Muslim Centre di Londra. In segno di rispetto si sono tolti le scarpe e la Principessa ha indossato un lungobianco ricamato del pachistano Élan. Il suovale almeno 6.432e comprende un abito di Alexander McQueen, ma tanta accortezza ed eleganza non l’hanno risparmiata da un grandeal momento della stretta di mano coi leader musulmani., i nuovi incarichi da Principessa del Gallese William si sono dunque recati all’Hayes Muslim Centre di Londra per esprimere il loro sostegno e complimentarsi per la straordinaria raccolta fondi da devolvere ai terremotati di Turchia e Siria. Ultimamente la Principessa del Galles ha ...

