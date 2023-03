Karate, Serie A 2023: Bodei è in corsa per l’oro, Stasi in Finale per il bronzo (Di venerdì 10 marzo 2023) Arrivano le prima notizie da Konya, città della Turchia che sta ospitando questo fine settimana il secondo appuntamento del 2023 della Serie A di Karate. Nella specialità del kumite infatti Pamela Bodei ha staccato il pass per la Finalissima, mentre Linda Stasi e la squadra di kata del Master round sono ancora in corsa per il podio. Bodei, in gara nella categoria fino ai 68-kg, è riuscita nell’impresa dopo un percorso d’alto profilo culminato con la vittoria per 3-0 in semiFinale, dove ha regolato l’egiziana Mayar Zinelabdin. In Finale l’azzurra sfidera invece la kazaka Laura Akikul in un incontro che si preannuncia avvicente. Stasi invece nei +68 kg è stata fermata soltanto dall’iraniana Shima Aleesadi, fattore per ... Leggi su oasport (Di venerdì 10 marzo 2023) Arrivano le prima notizie da Konya, città della Turchia che sta ospitando questo fine settimana il secondo appuntamento deldellaA di. Nella specialità del kumite infatti Pamelaha staccato il pass per la Finalissima, mentre Lindae la squadra di kata del Master round sono ancora inper il podio., in gara nella categoria fino ai 68-kg, è riuscita nell’impresa dopo un percorso d’alto profilo culminato con la vittoria per 3-0 in semi, dove ha regolato l’egiziana Mayar Zinelabdin. Inl’azzurra sfidera invece la kazaka Laura Akikul in un incontro che si preannuncia avvicente.invece nei +68 kg è stata fermata soltanto dall’iraniana Shima Aleesadi, fattore per ...

