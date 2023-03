Juventus | Pogba rompe il silenzio | il post sui social dopo l’esclusione contro il Friburgo

(Di venerdì 10 marzo 2023) Attraverso unsul suo profilo Instagram, Paulha rotto ildai convocati per la sfida di Europa Leagueil. “Reset” recita ildel centrocampista della, immortalato a torso nudo in una foto in bianco e nero. Non è chiaro cosa voglia dire con precisione questo termine, che a dir la verità lascia spazio a varie interpretazioni. Fatto sta che la stagione del francese è stata piuttosto deludente, anche per via dei numerosi infortuni, e da lui ci si aspetta un finale in crescendo. Di seguito il suo. Visualizza questosu Instagram Uncondiviso da Paul Labile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : L'esclusione di #Pogba dalla lista dei convocati è dovuta a motivi disciplinari: è arrivato in ritardo ieri sera in… - sportface2016 : +++#Juventus, #Pogba arriva tardi in ritiro: #Allegri lo esclude dai convocati+++ #JuventusFriburgo - ZZiliani : #Pogba che arriva in ritardo? E dov’è la novità? Ad @Allegri è andata bene: #Deschamps in nazionale se lo vide arri… - tuttosport : ?? Dopo la punizione contro il #Friburgo arriva una nuova svolta nel caso #Pogba? - Bubu7tee : Metti una sera a cena. Otto persone ed una cena romana. La #Juventus,il palazzo,la politica ed il sottobosco.… -

Sullo stesso argomentoe Juve - Sampdoria Dunque i rapporti non sono tesi, il Polpo ha capito di aver sbagliato e si è riallineato. Si va avanti insieme (nessuna intenzione di rompere ...Le dichiarazioni Domenico Marocchino, ex giocatore dellaha parlato in esclusiva a Juventusnews24. CASO- "Io non capisco come mai sia arrivato tardi in ritiro. Il giocatore viene da ...Escluso col Friburgo e multato dopo il ritardo, Paulè legato allafino al 2026. Le valutazioni della società sul suo futuro non ...

Juventus, Pogba e il messaggio dopo la punizione di Allegri per il ritardo Tuttosport

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla situazione complicata dei bianconeri, parlando anche di Pogba.Domenico Marocchino, ex giocatore della Juventus ha parlato in esclusiva a Juventusnews24. CASO POGBA – «Io non capisco come mai sia arrivato tardi in ritiro. Il giocatore viene da una stagione ...