Juventus-Friburgo | Max Allegri | “Non era facile vincere | ma dobbiamo essere più concreti sotto porta Chiesa e Di Maria da valutare”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Un successo imnte dellaper instradare la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. I bianconeri si sono imposti per 1-0 all’Allianz Stadium sulal termine di una partita dominata per lunghi tratti, con il risultato anche fin troppo stretto per gli uomini di Massimiliano. Il tecnico è intervenuto a fine partita ai microfoni di DAZN. “Siamo soddisfatti – debutta l’allenatore – non erain casa contro un’ottima squadra, non abbiamo preso gol. Potevamo sfruttare meglio le occasioni create, ma penseremo poi al ritorno. Domenica abbiamo una sfida imnte e difficile con la Sampdoria,assolutamente. A Roma siamo stati sconfitti immeritatamente, ma il calcio è così. ...

TORINO - Il difensore brasiliano dellaDanilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1 - 0 sulnell' andata del'ottavo di finale di Europa League . Danilo apre l'intervista rigraziando Alex Del Piero ...Di Maria ancora protagonista in Europa con la. Un altro gol decisivo contro ilper la vittoria. L'argentino è sempre più fondamentale per la squadra di Allegri e a fine anno scade il suo contratto. Per il rinnovo " Stiamo ...Latorna a conquistare una vittoria europea in casa contro il, la seconda in stagione dopo quella contro il Maccabi Haifa in Champions League. Decisivo il gol di Di Maria che regala ...

Angel Di Maria, attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, dopo la vittoria contro il Friburgo: "Un po’ di fastidio, normale fatica visto che stiamo giocando tanto. La ...Angel Di Maria sempre più uomo di coppa per la Juventus. I bianconeri si impongono nella sfida di andata degli ottavi di Europa League contro il Friburgo grazie al gol di testa dell’argentino. Partita ...