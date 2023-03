Juventus: escluse lesioni per Chiesa e Di Maria, Alex Sandro infortunio bicipite femorale (Di venerdì 10 marzo 2023) Arriva il responso per quanto riguarda gli esami ai quali si sono sottoposti tre giocatori della Juventus dopo la sfida contro il Friburgo, vale a dire Federico Chiesa, Angel Di Maria e Alex Sandro: “Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è ... Leggi su sportface (Di venerdì 10 marzo 2023) Arriva il responso per quanto riguarda gli esami ai quali si sono sottoposti tre giocatori delladopo la sfida contro il Friburgo, vale a dire Federico, Angel Di: “Federicoe Angel Diquesta mattina sono stati sottoposti presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno esclusorispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno.è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolodella coscia sinistra. La ripresa agonistica è ...

