Juventus | Di Maria | “Vittoria importante Futuro? Io sto bene qui”

(Di venerdì 10 marzo 2023) Angel Diha commentato la, per merito del suo gol, dellacontro il Friburgo. “Stiamo giocando tante partite però la cosaera provare a vincere e ce l’abbiamo fatta. Sono contento di essere riuscito ad aiutare la squadra e farò così fino alla fine”. L’attaccante argentino ha poi aggiunto: “Faremo del nostro meglio per concludere nel miglior modo possibile i due obiettivi che abbiamo: la Coppa Italia e l’Europa League. Proveremo a vincerle entrambe“. E sul suo possibile: “Stiamo parlando, sono molto felice qui. Sento l’affetto della gente. Loro sono contenti e io pure”. SportFace.

Con un gol di Angel Di Maria la Juventus si aggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. All'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri hanno superato il Friburgo per 1-0

Angel Di Maria non chiude assolutamente le porte a una permanenza nella Juventus, con il suo contratto che scadrà a fine anno.