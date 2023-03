“Juve: Vlahovic da recuperare, ma Di Maria promette lunga vita – Primapagina” (Di venerdì 10 marzo 2023) È una notte da incorniciare per Angel Di Maria, il campione del mondo bianconero che segna il gol della vittoria contro il Friburgo. Una rete che, grazie all’ausilio del Var, riporta alla Juventus la speranza di continuare il cammino verso la qualificazione ai quarti di Europa League. Il trentacinquenne argentino ha dimostrato ancora una volta di avere un fiuto del gol fuori dal comune, capace di spingersi in avanti e trovare sempre la porta avversaria, anche quando sembra tutto difficile. È proprio grazie alla sua determinazione e alla sua voglia di vincere che la Vecchia Signora riesce ad avere la meglio sui tedeschi. Ma non solo. La Juventus, nonostante qualche difetto, ha dimostrato di essere una squadra forte e vincente, capace di dominare il campo nonostante l’assenza di Pogba, escluso per motivi disciplinari, e di Chiesa, ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) È una notte da incorniciare per Angel Di, il campione del mondo bianconero che segna il gol della vittoria contro il Friburgo. Una rete che, grazie all’ausilio del Var, riporta allantus la speranza di continuare il cammino verso la qualificazione ai quarti di Europa League. Il trentacinquenne argentino ha dimostrato ancora una volta di avere un fiuto del gol fuori dal comune, capace di spingersi in avanti e trovare sempre la porta avversaria, anche quando sembra tutto difficile. È proprio grazie alla sua determinazione e alla sua voglia di vincere che la Vecchia Signora riesce ad avere la meglio sui tedeschi. Ma non solo. Lantus, nonostante qualche difetto, ha dimostrato di essere una squadra forte e vincente, capace di dominare il campo nonostante l’assenza di Pogba, escluso per motivi disciplinari, e di Chiesa, ...

