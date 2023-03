Juve: l’esito degli esami di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro (Di venerdì 10 marzo 2023) Le novità ufficiali sugli infortuni di Federico Chiesa, Angel Di Maria e Alex Sandro dopo la gara di Europa League Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla Juventus sul proprio sito. COMUNICATO – Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Anche Alex Sandro è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Le novità ufficiali sugli infortuni di Federico, Angel Didopo la gara di Europa League Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dallantus sul proprio sito. COMUNICATO – Federicoe Angel Diquesta mattina sono stati sottoposti presso il JMedical ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del ginocchio destro e muscolari della coscia sinistra e pertanto le loro condizioni saranno valutate di giorno in giorno. Ancheè stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. La ripresa agonistica è prevista dopo la sosta per le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppipatti : È andata meglio del previsto alla #Juventus, in ansia per le condizioni di #AlexSandro, #Chiesa e #DiMaria. L'esito… - 1SquadraDiCalci : RT @GoalItalia: L'esito degli esami di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro: nessuna lesione per i due attaccanti, di basso grado per il brasilia… - sportli26181512 : #Juve, l'esito degli esami di #Chiesa, #DiMaria e #AlexSandro: Allegri perde un titolare: I bianconeri si sono sott… - cmdotcom : #Juve, UFFICIALE: l'esito degli esami di #AlexSandro, #Chiesa e #DiMaria - rebifiscaa : RT @GoalItalia: L'esito degli esami di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro: nessuna lesione per i due attaccanti, di basso grado per il brasilia… -