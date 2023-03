Juve, l'esito degli esami di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro: Allegri perde un titolare (Di venerdì 10 marzo 2023) La Juve sorride all'indomani della vittoria contro il Friburgo in Europa League per 1 - 0, ma è costretta a fare i conti con brutte notizie arrivate dall'infermeria. Nella mattinata di venerdì 10 ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 marzo 2023) Lasorride all'indomani della vittoria contro il Friburgo in Europa League per 1 - 0, ma è costretta a fare i conti con brutte notizie arrivate dall'infermeria. Nella mattinata di venerdì 10 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... peppipatti : È andata meglio del previsto alla #Juventus, in ansia per le condizioni di #AlexSandro, #Chiesa e #DiMaria. L'esito… - 1SquadraDiCalci : RT @GoalItalia: L'esito degli esami di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro: nessuna lesione per i due attaccanti, di basso grado per il brasilia… - sportli26181512 : #Juve, l'esito degli esami di #Chiesa, #DiMaria e #AlexSandro: Allegri perde un titolare: I bianconeri si sono sott… - cmdotcom : #Juve, UFFICIALE: l'esito degli esami di #AlexSandro, #Chiesa e #DiMaria - rebifiscaa : RT @GoalItalia: L'esito degli esami di Chiesa, Di Maria e Alex Sandro: nessuna lesione per i due attaccanti, di basso grado per il brasilia… -