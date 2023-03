Juve | l’emergenza in attacco si fa sentire Chi sono i possibili candidati per la prima squadra tra Yildiz e Mancini? | Primapagina SEO

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 10 marzo 2023) Laè alle prese con un vero e proprio dilemma in: con l’indisponibilità di Milik e la squalifica di Kean, le scelte per Allegri diventano sempre più complesse. Ma non solo, anche Chiesa e Di Maria non saranno della partita contro la Sampdoria. Siamo di fronte a una situazione di emergenza al quale l’allenatore livornese deve trovare una soluzione al più presto. La prudenza è massima per i giocatori a causa della congestione del calendario che possiede sia le partite di campionato che quelle di Europa League. È quindi necessario guardare alla Next Gen e allavera per trovare alcuni giovani talenti dellada far scendere in campo, anche solo per portarli in panchina. Siamo alle prese con una situazione urgente e ladeve fare fronte alla mancanza di vari ...