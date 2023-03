Juve, la procura Figc pensa al ricorso al Consiglio di Stato: obiettivo annullare la 'Carta segreta' svelata dal Tar (Di venerdì 10 marzo 2023) Una piccola vittoria nel percorso processuale della Juventus in ambito sportivo per riottenere i 15 punti tolti nell'ambito del caso plusvalenze,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Una piccola vittoria nel percorso processuale dellantus in ambito sportivo per riottenere i 15 punti tolti nell'ambito del caso plusvalenze,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Mentre i media continuano a far finta di niente, venerdì 20 gennaio la Procura di #Chinè chiede per la #Juventus 9… - realvarriale : Neanche il tempo di gioire giustamente per un Derby ben giocato e vinto con merito, che dalla Procura di Torino arr… - juventibus : LA #JUVE DELLA VIGILIA ???? ORE 18 Procura chiama, media rispondono: la settimana dei VERBALI ?? La vicenda… - cmdotcom : #Juve, la procura Figc pensa al ricorso al Consiglio di Stato: obiettivo annullare la 'Carta segreta' chiesta da… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Caso Juve, la FIGC valuta il ricorso sulla sentenza TAR: Nella giornata di lunedì i legali del… -