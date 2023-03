Juve in ansia per gli infortuni di Alex Sandro e Chiesa, oggi controlli al JMedical (Di venerdì 10 marzo 2023) . I due sono usciti “acciaccati” dopo la gara di ieri sera contro il Friburgo. Alex Sandro e Chiesa infortuni Vittoria dolce amare per la Juventus ieri sera negli ottavi di Europa League contro il Friburgo, con la rete decisiva dell’1 ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) . I due sono usciti “acciaccati” dopo la gara di ieri sera contro il Friburgo.Vittoria dolce amare per lantus ieri sera negli ottavi di Europa League contro il Friburgo, con la rete decisiva dell’1 ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Il primo round va alla Juve: col Friburgo ci pensa il solito Di Maria. Ma c'è ansia per Chiesa - FraLauricella : RT @FraLauricella: La #juve e #dimaria volano. Ansia per #chiesa. #pogba non convocato, per motivi disciplinari. Vincono #Fiorentina e #r… - CMercatoNews : La #Juventus in ansia dopo il nuovo infortunio di #Chiesa La situazione preoccupa?? - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Il primo round va alla Juve: col Friburgo ci pensa il solito Di Maria. Ma c'è ansia per Chiesa - infoitsport : Ansia Juve: in mattinata esami per Di Maria, Alex Sandro e Chiesa -