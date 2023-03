Juve, futuro a rischio per Pogba (Di venerdì 10 marzo 2023) La settimana di Paul Pogba, culminata con la non convocazione per l'arrivo in ritardo in ritiro, non è piaciuta alla Juventus che... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) La settimana di Paul, culminata con la non convocazione per l'arrivo in ritardo in ritiro, non è piaciuta allantus che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarSco1979 : @micos56 @Fabio_Martini_ Stadio di proprietà, strutture all’avanguardia, capostipite del calcio femminile in Italia… - Tiarossi2 : Che caso,succede qualcosa 'futuro bianconero a rischio ' Settimana prossima fa 3 gol e se ne usciranno con 'si è c… - JuventusUn : Non c'è stato solo il ritardo ?? La #Juve ora medita di scaricare Paul ?? - EFaziosi : Su Miretti prenderete tutti una bella tranvata. Purtroppo. Per fortuna Fagioli rappresenta, invece, il futuro del centrocampo della Juve. - JuventusUn : L’annuncio che scuote la #Juventus, firma a rischio: “Non lo abbiamo fatto” I DETTAGLI ? -