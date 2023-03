Juve - Friburgo 1 - 0 | le pagelle | Di Maria è un universitario alle medie | Vlahovic in involuzione continua

(Di venerdì 10 marzo 2023) SZCZESNY 6 Trascorre novanta minuti di assoluta serenità. Dove non arriva lui c'è il Var, che cancella il pari tedesco. Esce con i guantoni intonsi. DANILO 7 Non tradisce mai, come il marito perfetto. ...

E' bastata una rete del solito Di Maria alla Juventus per piegare ilall'Allianz Stadium nella partita d'andata degli ottavi di finale di Europa League . In ..., Allegri punge Pogba . ......della Juventus Danilo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1 - 0 sul... Sono contentissimo alla, ho trovato una casa che mi ha abbracciato e in campo cerco di ripagare ...

Il primo round va alla Juve: col Friburgo ci pensa il solito Di Maria. Ma c'è ansia per Chiesa La Gazzetta dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95' Finisce la partita, Juventus-Friburgo 1-0. 94' Anche Di Maria non è al massimo, si tocca l'adduttore. 92' Cinque minuti di recupero. 90' Fuori Holer, dent ...