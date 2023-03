Juve, Di Maria: 'Restare? Sono felice qui, stiamo parlando. Finalmente, dopo un inizio difficile...' (Di venerdì 10 marzo 2023) L'attaccante della Juventus Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida di Europa League vinta per 1-0 contro il Friburgo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) L'attaccante dellantus Angel Diha parlato ai microfoni di Skyla sfida di Europa League vinta per 1-0 contro il Friburgo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : L'UOMO DECISIVO NEL MOMENTO DECISIVO: DI MARIA STENDE IL FRIBURGO???? Ancora lui, ancora El Fideo Di Maria: la Juve… - tuttosport : SEMPRE E SOLO LUI: L'UOMO DEL DESTINO ANGEL DI MARIA L'argentino incorna sul cross di Kostic e porta la Juventus… - yutomanga : RT @thomas_novello9: Non me ne voglia quell’alieno di Di Maria, ma oggi l’MVP lo do a Loca. Adesso spostiamolo sul centro sx e trasformiam… - antonioamodio22 : RT @thomas_novello9: Non me ne voglia quell’alieno di Di Maria, ma oggi l’MVP lo do a Loca. Adesso spostiamolo sul centro sx e trasformiam… - LilloGiordano2 : Una juve senza Di Maria sarebbe peggiore di un incubo in Nightmare ultimo capitolo!!! #JuveFriburgo #Juventus #DiMaria -