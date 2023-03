Juve, Di Maria: ‘Restare? Sono felice qui, stiamo parlando. Finalmente, dopo un inizio difficile…’ | Europa League (Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-10 00:10:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’attaccante della Juventus Angel Di Maria ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sfida di Europa League vinta per 1-0 contro il Friburgo grazie ad un suo gol. Come stai?“Un po’ di fastidio, normale fatica visto che stiamo giocando tanto. La cosa importante era vincere e ce l’abbiamo fatta”. Ogni volta che giochi, segni.“Sono contento di aver aiutato la squadra, stiamo facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare così”. Potete arrivare in finale?“Faremo del nostro meglio. Proveremo a vincere sia la Coppa Italia che l’Europa League”. In futuro sarai ancora alla ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) 2023-03-10 00:10:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’attaccante dellantus Angel Diha parlato ai microfoni di Skyla sfida divinta per 1-0 contro il Friburgo grazie ad un suo gol. Come stai?“Un po’ di fastidio, normale fatica visto chegiocando tanto. La cosa importante era vincere e ce l’abbiamo fatta”. Ogni volta che giochi, segni.“contento di aver aiutato la squadra,facendo un buon lavoro e dobbiamo continuare così”. Potete arrivare in finale?“Faremo del nostro meglio. Proveremo a vincere sia la Coppa Italia che l’”. In futuro sarai ancora alla ...

