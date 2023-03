Juve, dentro la crisi di Vlahovic: il digiuno più lungo, la fiducia per forza, il mercato che chiama (Di venerdì 10 marzo 2023) Ha quasi sempre giocato per scelta. Perché Dusan Vlahovic di questa Juve resta la prima scelta e non solo per la maglia da centravanti:... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Ha quasi sempre giocato per scelta. Perché Dusandi questaresta la prima scelta e non solo per la maglia da centravanti:...

