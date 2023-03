Juve | Danilo | 'Qualcuno ha sbagliato | ma si sbaglia e si vince tutti insieme'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Come scrivo da tempo, l’esodo dalla #Juventus è già in atto: tolto #Danilo, bandiera del post-terremoto, con la Juv… - juventus_zone24 : RT @SCUtweet: #Danilo a SKY ?? Sono contentissimo alla #Juve: la casa che mi abbraccia, l'amore che ricevo. #Allegri parla di qualità carat… - Piaaaaa02 : ?? Danilo a Sky: 'Io provo a fare il mio lavoro sempre, ad aiutare anche i giovani perchè ormai abbiamo vissuto cose… - Roberta_Siro : RT @SCUtweet: #Danilo a SKY ?? Sono contentissimo alla #Juve: la casa che mi abbraccia, l'amore che ricevo. #Allegri parla di qualità carat… - Emanuel70123144 : RT @SCUtweet: #Danilo a SKY ?? Sono contentissimo alla #Juve: la casa che mi abbraccia, l'amore che ricevo. #Allegri parla di qualità carat… -

Commenta per primo Juventus - Friburgo 1 - 0 Marcatore: st 8' Di Maria. Assist : st 8' Kostic. Juventus (3 - 5 - 2): Szczesny;, Bremer, Alex Sandro (22' pt Bonucci); Cuadrado, Miretti (1' st Fagioli), Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria. Vlahovic. A disp. Perin, Pinsoglio, Gatti, Rugani, Paredes, Barrenechea, Chiesa, ...7 Juventus - Friburgo 1 - 0 Juventus Szczesny 6: serata tranquilla per lui.6,5 : sempre il migliore o quasi, per intensità e atteggiamento, anche per efficacia. Però ... laporta a casa una ...... pur restando in campo: da quel momento laha giocato praticamente in dieci . In Germania sarà ...7 Con l'ingresso di Bonucci passa a sinistra: tampona e riparte con qualità, diventando ...

Danilo: 'Alla Juve ho trovato una casa! Nessuno punta il dito contro chi sbaglia, ma dobbiamo essere una squadra' ilBianconero

Alla Juventus esigiamo il rispetto delle regole. Bisogna essere disciplinati". La partita Allegri decide per un 3-5-1-1 con Szczesny in porta; difesa a tre con capitan Danilo, Bremer e Alex Sandro ...I bianconeri dovranno difendere il vantaggio in Germania il prossimo giovedì. JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro (24' pt Bonucci); Rabiot, Locatelli, Miretti (1' st Fagioli), ...