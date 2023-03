Juve | da Di Maria a Chiesa e Pogba | arrivano novità importanti

(Di venerdì 10 marzo 2023) Le ultime sulle condizioni fisiche di Angel Die Federicodopo gli infortuni contro la Sampdoria Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Angel Die Federico. I due calciatori si sono sottoposti in mattinata a degli esami al J Medical dopo gli infortuni nella gara d’andata degli ottavi di Europa League. Al momento filtra ottimismo, con entrambi i calciatori che dovrebbero essere a disposizione per la gara trantus e Sampdoria. Allegri potrebbe però anche decidere di risparmiarli in vista del ritorno contro il Friburgo. Paul, dopo la mancata convocazione, sembra invece candidato ad una maglia da titolare contro i blucerchiati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Di Maria, Chiesa e Alex Sandro al J Medical: la Juve incrocia le dita ?? - tuttosport : L'UOMO DECISIVO NEL MOMENTO DECISIVO: DI MARIA STENDE IL FRIBURGO???? Ancora lui, ancora El Fideo Di Maria: la Juve… - tuttosport : SEMPRE E SOLO LUI: L'UOMO DEL DESTINO ANGEL DI MARIA L'argentino incorna sul cross di Kostic e porta la Juventus… - CalcioNews24 : #Juve: le ultime su #DiMaria, #Chiesa e #Pogba #SerieA #EuropaLeague - juventus_zone24 : RT @GoalItalia: Di Maria, Chiesa e Alex Sandro al J Medical: la Juve incrocia le dita ?? -

... grazie al gol di Di, capace di sbloccare il match nel secondo tempo. L'argentino, però, ha allarmato lo staff medico della, dato che ha concluso la partita sofferente, toccandosi più ...Ma in casac'è preoccupazione ed ecco perché il giocatore oggi si è presentato al J - Medical: ... A decidere la sfida un colpo di testa di Angel Diil migliore in campo. Brillano fra i ...La sfida contro il Friburgo ha lasciato diversi acciaccati in casa Juventus: questa mattina c'è tanto 'traffico' dalle parti del J Medical. Il primo ad arrivare è stato Di, il quale ha terminato regolarmente la partita con qualche fastidio muscolare. È stato poi il turno di Alex Sandro, costretto a lasciare il posto a Bonucci a metà primo tempo per un problema al ...

Juventus, Di Maria e Alex Sandro al J Medical: controlli dopo il Friburgo Tuttosport

Voleva costruirsi un vantaggio in vista del ritorno e ci riesce. La Juve viaggia con la qualità di Di Maria e con una prova di sacrificio e sostanza adeguata al contesto europeo. Di lotta e di governo ...È un momento davvero magico per Angel Di Maria . Il Fideo, dopo la tripletta nel ritorno dei playoff di Europa League contro il Nantes, ha deciso con un colpo di testa imperioso anche l'andata degli… ...