Juve | che numeri per Di Maria | solo due giocatori come lui in Europa

(Di venerdì 10 marzo 2023) Angel Diè sempre più decisivo per il cammino dellanel nuovo anno. Dall'inizio del 2023, infatti, l'argentino continua a trascinare i bianconeri in Serie A e nel percorso europeo, con l'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fabio_Martini_ : Dopo mesi di documenti e intercettazioni riservate pubblicate senza ritegno, mi aspettavo che qualcuno raccontasse… - ZZiliani : Dicono che bisogna salvare la #Juventus perchè senza di lei il calcio italiano crolla e abbiamo #Milan e (posso dir… - ZZiliani : E va bene che alla #Juventus sono abituati a comportarsi così da sempre, ma che lo facciano anche gli avvocati mi s… - Evandro10803808 : @mirkonicolino Il fatto che il Napoli sia così lontano da tutti ha fatto perdere interesse per il campionato, senza… - 1Pandabianconer : RT @Winthor52778560: Chi non avesse ancora capito che è proprio @FIGC braccio della @UEFAcom ad essere contro la #Juventus ha problemi col… -

Anche per l'argentino c'è il rischio forfait per la sfida contro la Sampdoria con le sue condizionisaranno valutate di giorno in giorno. IL COMUNICATO Federico Chiesa e Angel Di Maria questa ...Una vera e propria mina vagante per ogni avversaria della: in Europa solo due giocatori riescono a stare al passo di Di ...COMUNICATO - Federico Chiesa e Angel Di Maria questa mattina sono stati sottoposti presso il J - Medical ad accertamenti diagnosticihanno escluso lesioni rispettivamente capsulo legamentose del .

Juve, i due binari dell'inchiesta: ecco a che punto siamo tra plusvalenze e stipendi La Gazzetta dello Sport

La Juventus ha dato notizia dell’esito degli esami a cui si sono sottoposti i calciatori bianconeri: Di Maria, Chiesa e Alex Sandro. Buone notizie per l’attaccante della nazionale italiana che si è so ...Esami per Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus si è sottoposto a controlli al J-Medical dopo il fastidio al ginocchio accusato ieri nel . Chiesa, che a gennaio 2022 è stato operato per una les ...