Juve, anche Chiesa al JMedical per gli esami VIDEO (Di venerdì 10 marzo 2023) Il problema al ginocchio accusato ieri nel corso della sfida contro il Friburgo ha tenuto in ansia i tifosi bianconeri e, nonostante le rassicurazioni... Leggi su calciomercato (Di venerdì 10 marzo 2023) Il problema al ginocchio accusato ieri nel corso della sfida contro il Friburgo ha tenuto in ansia i tifosi bianconeri e, nonostante le rassicurazioni...

Juve in ansia per Di Maria, Chiesa e Alex Sandro: controlli al JMedical Anche il difensore brasiliano si è sottoposto in mattinata alle visite specialistiche di controllo dopo il forfait del primo tempo della gara contro il Friburgo. Infine anche Federico Chiesa. Giornata di esami per i calciatori bianconeri usciti con problemi fisici da Juve-Friburgo. Al centro medico bianconero anche Di Maria: il 'Fideo' ha accusato crampi nel finale di partita. Juventus, anche Chiesa al J Medical: attesa per gli esami TORINO - Federico Chiesa è stato uno dei protagonisti del successo della Juventus contro il Friburgo (1-0) nell'andata dei quarti di finale di Europa League. Il giocatore azzurro si è infortunato al ginocchio.