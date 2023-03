Juve | Allegri | «Chiesa? Speriamo non sia niente di grave»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : E va bene che alla #Juventus sono abituati a comportarsi così da sempre, ma che lo facciano anche gli avvocati mi s… - calciomercatoit : Massimiliano #Allegri galantuomo nel giorno della festa della donna ?? Riuscirà la sua #Juve a portare a casa un ris… - realvarriale : Oltre a #Conte tanti i delusi che hanno lasciato i nostri club inseguendo,oltre ai soldi,traguardi in Champions:… - sportli26181512 : #Allegri sulle condizioni di Chiesa: 'Dobbiamo valutare': Le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria con… - Cecilia_esse : bei tempi quando la juve di marzo era il baluardo di allegri. adesso se la mattina i giocatori si svegliano con ent… -

Commenta per primo Massimiliano, tecnico della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo vittoria contro il Friburgo in Europa League : 'I ragazzi hanno fatto una bella partita, di grande intensità e di buona tecnica.Finale di gara con una(con Chiesa a mezzo servizio per un problema al ginocchio e le ...aggressivo e un Friburgo che a tratti ha cercato di sorprendere una Juventus messa bene in campo da"Nel rispetto del gruppo, credo sia stato giusto non convocarlo e riaverlo a disposizione per domenica", il pensiero di; "Ci sono delle regole da rispettare a maggior ragione dai giocatori ...

Juve Friburgo 1-0: Di Maria consegna il primo round ad Allegri Juventus News 24

TORINO (ITALPRESS) – Con un gol di Angel Di Maria la Juventus siaggiudica la gara di andata degli ottavi di finale di EuropaLeague. All’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri hanno superato il Fribur ...La Juventus torna a conquistare una vittoria europea in casa contro il Friburgo, la seconda in stagione dopo quella contro il Maccabi Haifa in Champions League. Decisivo il gol di Di Maria che regala ...