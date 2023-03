Jon Favreau e le sue radici sannite | “Che meraviglia! Si mangia benissimo”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoJon, attore, regista e produttore cinematografico statunitense, ha rivelato che la sua famiglia ha origini beneventane. “Sono stato tante volte in Italia – ha detto in occasione di una intervista su Disney+ per pubblicizzare l’uscita della terza stagione di Star Wars -. La mia famiglia è di Benevento. Lì è meraviglioso e il cibo è fantastico!”. Il creatore di The Mandalorian, infatti, è legato all’Italia per via dei suoi bisnonni, Maria Maddaloni (1879) e Giovanni De Filippo (1873). Nello specifico, si tratta dei genitori della nonna paterna Giuseppina Emilia De Filippo (1909), emigrati poi a New York agli inizi ‘900. Resta ora la curiosità di scoprire il comune sannita di origine. In assenza di ulteriori dati, siamo certi che provvederanno i nostri lettori a svelare l’arcano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.