Jennifer Lopez è la nuova global ambassador di Intimissimi

Intimissimi ha scelto la sua nuova global ambassador: si tratta di Jennifer Lopez. Icona femminile tra le più amate e seguite al mondo, è la protagonista della nuova campagna Primavera/Estate 2023 del brand. Intimissimi ha aggiunto una nuova global ambassador al suo team e questa volta la scelta è ricaduta su una icona di bellezza nota in tutto il mondo. E se vi dicessimo che il nuovo volto di Intimissimi è Jennifer Lopez? Icona femminile a livello mondiale, JLo è una continua fonte d'ispirazione per tutti gli appassionati di moda.

