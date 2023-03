(Di venerdì 10 marzo 2023) Il centrocampista dello Sparta Praga, Jakub, ha rilasciato una lunga intervista a Marca dove ha parlato del suo recente coming out. Di seguito le sue parole: «state tre settimane difficili, soprattutto la prima, perché non sapevo cosa aspettarmi. Ma le reazionistate ottime in Repubblica Ceca, Spagna, Italia». Diceche i primi a sapere del suo orientamento sessualestati i genitori e l’ex moglie «L’anno scorso, i miei genitori e la mia ex mogliestati i primi a saperlo. Qualche mese fa l’ho detto ai giocatori e all’allenatore e abbiamo parlato di cosa fare. Mi ha rassicurato dicendomi che non c’erano problemi e questo aiuta molto». Cosa ha pensato l’ex moglie dopo il coming out: «È rimasta sorpresa. L’unica cosa difficile è stato dirlo a nostro figlio, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Jankto: «Ora sono libero. Si vive una sola volta, non aveva senso continuare a fingere» Il calciatore a Marca dop… - DrApocalypse : Jakub Jankto sulla prima pagina di Marca ad un mese dal coming out: “Ora sono libero”?? - gayit : Jakub Jankto sulla prima pagina di Marca ad un mese dal coming out: 'Ora sono libero' - SampNews24 : #Jankto: «Mi sentivo diverso. Ora sono libero» - infoitsport : Jankto dopo il coming out: “Ora mi sento davvero libero” -

Circa un mese fa il coming out .Jakubtorna a parlare e lo fa ai microfoni di Marca raccontando le reazioni non solo del mondo del calcio ma anche quelle in ambito privato ripercorrendo alcune delle tappe più importanti. ...Jakub, ex giocatore di Sampdoria e Udinese, è tornato a parlare del suo coming out sulle colonne di Marca Jakub, ex giocatore di Sampdoria e Udinese, è tornato a parlare del suo coming out sulle colonne di Marca. Le sue dichiarazioni: ...Ho deciso che non ha senso perché tutto si può risolvere come l'abbiamo risolto noi esono libero'. MOGLIE - 'È rimasta scioccata. Quando lo dici dopo 26 anni non è scontato. Grazie a Dio ho ...

Jankto e il coming out: "Ora sono libero. Mia moglie è rimasta scioccata, ma era la cosa giusta da fare" Eurosport IT

"Ho provato ad avere rapporti con le donne, ma sentivo che qualcosa non andava. Non aveva senso continuare così per tutta la vita". "Ora spero che tutto continui come se niente fosse. Voglio andare av ...Jakub Jankto, ex centrocampista della Sampdoria, è finito addirittura in prima pagina sul quotidiano spagnolo Marca ...