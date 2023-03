...tornare in Italia ed il Milan e la Roma seguirebbero il suo profilo" Anche Xavierha ... Il Milan Diciamo chemerita la panchina del Milan per quanto fatto negli ultimi anni, se poi ...di XavierLa fortuna, si sa, è cieca. È la sfortuna che ci vede benissimo e la fotografa ... Nel gioco delle parti,e Gasp si sono scambiati i ruoli: tanto gennaio era stato rovinoso per ...Il giornalista ha commentato i recenti successi della squadra bianconera, tra cui quello in Champions contro il Tottenham: Poiha tratteggiato un quadro roseo sulla situazione attuale del ...

Jacobelli: “Pioli, grande capacità di rigenerare la squadra dopo Firenze” Pianeta Milan

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto a Milan Tv commentando la qualificazione dei rossoneri ai quarti di finale di Champions League: "E' stata una grande notte per il ...Jacobelli su Milan-Tottenham: «Grande notte per il calcio italiano». Le dichiarazioni del giornalista sul match di ieri Xavier Jacobelli ha rilasciato qualche dichiarazione sul match tra Tottenham e M ...